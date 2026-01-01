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GreenBean TH-05M штативная головка с адаптером на горячий башмак
GreenBean TH-05M штативная головка с адаптером на горячий башмак
GreenBean TH-05M штативная головка с адаптером на горячий башмак
GreenBean TH-05M штативная головка с адаптером на горячий башмак
GreenBean TH-05M штативная головка с адаптером на горячий башмак

GreenBean TH-05M штативная головка с адаптером на горячий башмак

GreenBean
Артикул: DAN-9968

GreenBean TH-05M штативная головка с адаптером на горячий башмак.

Шаровая головка для установки оборудования на штатив, максимальная нагрузка – 3 кг, крепежный винт диаметром 1/4", крепежные отверстия диаметром 1/4" и 3/8”, съемный адаптер на горячий башмак.

Описание

GreenBean TH-05M – универсальная усиленная головка для установки мониторов, осветителей, микрофонов и другого вспомогательного оборудования весом до 3 кг на штативы, стойки, камеры, плечевые упоры.
Шаровая конструкция головки позволяет быстро выбрать нужное для съемки положение оборудования и зафиксировать его стопорным винтом. 
Головка устанавливается в башмак камеры либо на винт штатива или стойки.
Основные элементы – шаровое соединение, прижимной механизм и винты – изготовлены из стали, что повышает прочность головки. Выполненные из алюминия корпус и ручка стопорного винта облегчают конструкцию.

Характеристики:

  • Высота головки - 70 мм
  • Диаметр корпуса - 27 мм
  • Площадка: 
    – габаритные размеры  - 45 х 20 мм 
    – диаметр посадочного винта - 1/4”
  • Максимальная нагрузка - 3 кг
  • Вес - 145 г  

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870 ₽
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