GreenBean TH-05M штативная головка с адаптером на горячий башмак.

Описание

GreenBean TH-05M – универсальная усиленная головка для установки мониторов, осветителей, микрофонов и другого вспомогательного оборудования весом до 3 кг на штативы, стойки, камеры, плечевые упоры.

Шаровая конструкция головки позволяет быстро выбрать нужное для съемки положение оборудования и зафиксировать его стопорным винтом.

Головка устанавливается в башмак камеры либо на винт штатива или стойки.

Основные элементы – шаровое соединение, прижимной механизм и винты – изготовлены из стали, что повышает прочность головки. Выполненные из алюминия корпус и ручка стопорного винта облегчают конструкцию.

Характеристики: