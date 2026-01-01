GreenBean TH-05M штативная головка с адаптером на горячий башмак.

GreenBean TH-05M – универсальная усиленная головка для установки мониторов, осветителей, микрофонов и другого вспомогательного оборудования весом до 3 кг на штативы, стойки, камеры, плечевые упоры.
Шаровая конструкция головки позволяет быстро выбрать нужное для съемки положение оборудования и зафиксировать его стопорным винтом.
Головка устанавливается в башмак камеры либо на винт штатива или стойки.
Основные элементы – шаровое соединение, прижимной механизм и винты – изготовлены из стали, что повышает прочность головки. Выполненные из алюминия корпус и ручка стопорного винта облегчают конструкцию.
Характеристики:
- Высота головки - 70 мм
- Диаметр корпуса - 27 мм
- Площадка:
– габаритные размеры - 45 х 20 мм
– диаметр посадочного винта - 1/4”
- Максимальная нагрузка - 3 кг
- Вес - 145 г