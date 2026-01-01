E-IMAGE EIA08 Medium Ball head шаровая головка

Характеристики:
- Высота - 5,8 см (6,9 см с адаптером).
- Диаметр основания - 30 мм.
- Диаметр площадки - 28 мм.
- Ширина корпуса - 50 мм (с рукояткой).
- Вес - 110 г.
- Максимальная нагрузка - 3 кг.
- Материал - алюминий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Medium Ball head шаровая головка.
Головка из алюминиевого сплава с эргономичной рукояткой для быстрой и безопасной работы. Оснащена площадкой с винтом 1/4", адаптером типа "холодный башмак" и резьбовым адаптером 1/4"-3/8".
Характеристики:
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