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E-IMAGE EIA08 Medium Ball head шаровая головка
E-IMAGE EIA08 Medium Ball head шаровая головка

E-IMAGE EIA08 Medium Ball head шаровая головка

E-IMAGE
Артикул: DAN-9311

E-IMAGE Medium Ball head шаровая головка.

Головка из алюминиевого сплава с эргономичной рукояткой для быстрой и безопасной работы.  Оснащена площадкой с винтом 1/4", адаптером типа "холодный башмак" и резьбовым адаптером 1/4"-3/8".

Описание

Характеристики: 

  • Высота - 5,8 см (6,9 см с адаптером).
  • Диаметр основания - 30 мм.
  • Диаметр площадки - 28 мм.
  • Ширина корпуса - 50 мм (с рукояткой).
  • Вес - 110 г.
  • Максимальная нагрузка - 3 кг.
  • Материал - алюминий.

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