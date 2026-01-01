GreenBean HDV Elite - VH41 штативная видеоголовка

Описание

Профессиональная штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite VH41 подходит для использования с камерами и обвесом общей массой до 5 кг. Механизм с жидкостными демпферами для горизонтального (360º) и вертикального (-75º...+90º) панорамирования обеспечивает плавный и безлюфтовый ход при поворотах и наклонах камеры. Головка монтируется на штативы, стойки, краны и моноподы с установочной резьбой 3/8”. Корпус видеоголовки изготовлен из алюминиево-магниевого сплава: вес головки с площадкой и ручкой – 940 г.

Плавность хода вертикального и горизонтального панорамирования можно регулировать в определенных пределах ручкой/винтом-стопором. Оператор самостоятельно выбирает то, насколько будет жесткий ход, в соответствии с желаемой скоростью изменения угла наклона и весом установленного оборудования. Независимая система механизмов фиксации уменьшают эффект «дрожащей картинки».

К быстросъемной площадке, предназначенной для установки камеры, присоединяются фото- и видеокамеры с креплениями на 1/4” и 3/8”. Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 26 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования. Площадка устанавливается в корпус одним движением (до щелчка металлического предохранителя площадки). Предохранитель площадки защитит камеру от случайного падения во время установки, а винтовой фиксатор, упирающийся в фиксировочный подпятник, – во время съемки.

Съемная рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку. Рукоятка может крепится к корпусу видеоголовки с правой или левой стороны, надежно закрепляется при помощи зубчатой муфты и фиксатора рукоятки. Длина ручки 350 мм.

Фиксаторы рукоятки, площадки и стопор горизонтальной оси для удобства закручивания оснащены переставными односторонними ручками-барашками (с «храповиками»). В основании ручек-барашков предусмотрены потайные шестигранные винты, которые затягиваются при помощи шестигранного ключа, входящего в комплект. Таким образом создается надежная фиксация всех частей.

Характеристики: