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GreenBean HDV Elite - VH41 штативная видеоголовка
GreenBean HDV Elite - VH41 штативная видеоголовка
GreenBean HDV Elite - VH41 штативная видеоголовка
GreenBean HDV Elite - VH41 штативная видеоголовка
GreenBean HDV Elite - VH41 штативная видеоголовка
GreenBean HDV Elite - VH41 штативная видеоголовка

GreenBean HDV Elite - VH41 штативная видеоголовка

GreenBean
Артикул: DAN-9500

GreenBean HDV Elite - VH41 - штативная среднеразмерная видеоголовка c жидкостным (флюидным) демпфером для горизонтального (360º) и вертикального (-75°...+90°) панорамирования, нагрузка до 5 кг. Съемная переставляемая рукоятка длиной 350 мм, пузырьковый уровень. Материал – алюминиево-магниевый сплав. Вес 0.94 кг

Описание

Профессиональная штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite VH41 подходит для использования с камерами и обвесом общей массой до 5 кг. Механизм с жидкостными демпферами для горизонтального (360º) и вертикального (-75º...+90º) панорамирования обеспечивает плавный и безлюфтовый ход при поворотах и наклонах камеры. Головка монтируется на штативы, стойки, краны и моноподы с установочной резьбой 3/8”. Корпус видеоголовки изготовлен из алюминиево-магниевого сплава: вес головки с площадкой и ручкой – 940 г.

Плавность хода вертикального и горизонтального панорамирования можно регулировать в определенных пределах ручкой/винтом-стопором. Оператор самостоятельно выбирает то, насколько будет жесткий ход, в соответствии с желаемой скоростью изменения угла наклона и весом установленного оборудования. Независимая система механизмов фиксации уменьшают эффект «дрожащей картинки».

К быстросъемной площадке, предназначенной для установки камеры, присоединяются фото- и видеокамеры с креплениями на 1/4” и 3/8”. Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 26 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования. Площадка устанавливается в корпус одним движением (до щелчка металлического предохранителя площадки). Предохранитель площадки защитит камеру от случайного падения во время установки, а винтовой фиксатор, упирающийся в фиксировочный подпятник, – во время съемки.

Съемная рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку. Рукоятка может крепится к корпусу видеоголовки с правой или левой стороны, надежно закрепляется при помощи зубчатой муфты и фиксатора рукоятки. Длина ручки 350 мм.

Фиксаторы рукоятки, площадки и стопор горизонтальной оси для удобства закручивания оснащены переставными односторонними ручками-барашками (с «храповиками»). В основании ручек-барашков предусмотрены потайные шестигранные винты, которые затягиваются при помощи шестигранного ключа, входящего в комплект. Таким образом создается надежная фиксация всех частей.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка - 5 кг
  • Резьбовое отверстие крепления головки - 3/8″
  • Винт крепления камеры - 1/4″, 3/8″
  • Горизонтальное панорамирование - 360°
  • Вертикальное панорамирование         -75°...+90°
  • Размер быстросъемной площадки - 110×50мм
  • Смещение площадки - 52мм
  • Длина съемной рукоятки - 350 мм
  • Материал корпуса головки - алюминиево-магниевый сплав
  • Пузырьковый уровень - есть
  • Температура эксплуатации      -20˚С ... +40˚С
  • Вес головки - 940г

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