GreenBean HDV Elite - VH41 штативная видеоголовка

Профессиональная штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite VH41 подходит для использования с камерами и обвесом общей массой до 5 кг. Механизм с жидкостными демпферами для горизонтального (360º) и вертикального (-75º...+90º) панорамирования обеспечивает плавный и безлюфтовый ход при поворотах и наклонах камеры. Головка монтируется на штативы, стойки, краны и моноподы с установочной резьбой 3/8”. Корпус видеоголовки изготовлен из алюминиево-магниевого сплава: вес головки с площадкой и ручкой – 940 г.
Плавность хода вертикального и горизонтального панорамирования можно регулировать в определенных пределах ручкой/винтом-стопором. Оператор самостоятельно выбирает то, насколько будет жесткий ход, в соответствии с желаемой скоростью изменения угла наклона и весом установленного оборудования. Независимая система механизмов фиксации уменьшают эффект «дрожащей картинки».
К быстросъемной площадке, предназначенной для установки камеры, присоединяются фото- и видеокамеры с креплениями на 1/4” и 3/8”. Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 26 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования. Площадка устанавливается в корпус одним движением (до щелчка металлического предохранителя площадки). Предохранитель площадки защитит камеру от случайного падения во время установки, а винтовой фиксатор, упирающийся в фиксировочный подпятник, – во время съемки.
Съемная рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку. Рукоятка может крепится к корпусу видеоголовки с правой или левой стороны, надежно закрепляется при помощи зубчатой муфты и фиксатора рукоятки. Длина ручки 350 мм.
Фиксаторы рукоятки, площадки и стопор горизонтальной оси для удобства закручивания оснащены переставными односторонними ручками-барашками (с «храповиками»). В основании ручек-барашков предусмотрены потайные шестигранные винты, которые затягиваются при помощи шестигранного ключа, входящего в комплект. Таким образом создается надежная фиксация всех частей.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка - 5 кг
- Резьбовое отверстие крепления головки - 3/8″
- Винт крепления камеры - 1/4″, 3/8″
- Горизонтальное панорамирование - 360°
- Вертикальное панорамирование -75°...+90°
- Размер быстросъемной площадки - 110×50мм
- Смещение площадки - 52мм
- Длина съемной рукоятки - 350 мм
- Материал корпуса головки - алюминиево-магниевый сплав
- Пузырьковый уровень - есть
- Температура эксплуатации -20˚С ... +40˚С
- Вес головки - 940г