Fujimi FLBH-01 легкая шаровая голова с разъемом вход/выход 1/4 дюйма

Арт. OLE-0169

Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.