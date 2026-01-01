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Fujimi FLBH-01 легкая шаровая голова с разъемом вход/выход 1/4 дюйма

Fujimi FLBH-01 легкая шаровая голова с разъемом вход/выход 1/4 дюйма

Fujimi
Артикул: NVF-3016

Fujimi FLBH-01 – небольшая шаровая голова. Предназначена для установки фото- и видеотехники весом не более 1,5 кг. Размер головки, мм – 64х64. Вес, г – 136.

Описание

Fujimi FLBH-01 легкая шаровая голова с разъемом вход/выход 1/4 дюйма

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