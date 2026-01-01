Godox LED500LRW осветитель светодиодный
Артикул: DAN-2039

Осветитель светодиодный Godox LED500LRW накамерный.

Используется в различных фотосессиях, предметной съемке, а также для съемки видео.

Прибор обеспечивает ровное и мягкое освещение.

Мощность в галогеновом эквиваленте 500 Вт.

Цветовая температура 5600 К.

Описание

Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами.

Диммерная регулировка мощности от 10% до 100%.

Комплектуется пультом дистанционного управления для регулировки яркости освещения. Управление по 6 группам и 16 каналам.

На приборе установлены шторки для регулировки светового потока и защиты светодиодов во время транспортировки.

Предусмотрена система эффективной защиты от перегрева.

Прибор комплектуется желтым фильтром для коррекции цветовой температуры (3600 К) и диффузным фильтром для получения более мягкого светового потока.

Питание от сетевого адаптера или литиевого аккумулятора тип SONY NP-F970-2 шт. (приобретается дополнительно).

Технические характеристики:

  • мощность, Вт - 32
  • количество каналов, шт. - 16
  • количество групп, шт. - 6
  • диапазон регулировки, % - 10-100
  • цветовая температура, К - 5600
  • яркость, Lux - 2900
  • габариты, см - 25х17х45
  • вес, кг - 0,62

Комплектация

  • Осветитель - 1 шт.
  • Пульт ДУ - 1 шт.
  • Сетевой адаптер - 1 шт.
  • Установочная рукоятка - 1 шт.
  • Диффузный фильтр - 1 шт.
  • Желтый фильтр - 1 шт.

