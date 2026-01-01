Godox LED500LRW осветитель светодиодный

Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами.
Диммерная регулировка мощности от 10% до 100%.
Комплектуется пультом дистанционного управления для регулировки яркости освещения. Управление по 6 группам и 16 каналам.
На приборе установлены шторки для регулировки светового потока и защиты светодиодов во время транспортировки.
Предусмотрена система эффективной защиты от перегрева.
Прибор комплектуется желтым фильтром для коррекции цветовой температуры (3600 К) и диффузным фильтром для получения более мягкого светового потока.
Питание от сетевого адаптера или литиевого аккумулятора тип SONY NP-F970-2 шт. (приобретается дополнительно).
Технические характеристики:
- мощность, Вт - 32
- количество каналов, шт. - 16
- количество групп, шт. - 6
- диапазон регулировки, % - 10-100
- цветовая температура, К - 5600
- яркость, Lux - 2900
- габариты, см - 25х17х45
- вес, кг - 0,62