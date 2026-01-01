CULLMANN MUNDO MUB2.5 шаровая головка

Описание

Шаровая голова изготовлена из анодированного алюминия фрезерованием на станках с ЧПУ. Оборудована QRC системой (совместимой с Arca). Голова так же оснащена зажимом All-In-One, который одновременно открывает шар и горизонтальную направляющую, таким образом, позволяет быстро позиционировать камеру.

С помощью стандартной соединительной резьбы 1/4 дюйма может быть закреплена на любой штатив с соответствующей посадочной резьбой.

Характеристики: