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CULLMANN MUNDO MUB2.5 шаровая головка

CULLMANN MUNDO MUB2.5 шаровая головка

Cullmann
Артикул: DAN-4178

Шаровая голова CULLMANN MUNDO MUB2.5.

Шаровая голова серии MUNDO с QRC-системой. Для точности выравнивания положения имеет три пузырьковых уровня. Изготовлена из алюминия. Высота - 80 мм. Допустимая нагрузка - 5 кг. Вес - 270 г.

Описание

Шаровая голова изготовлена из анодированного алюминия фрезерованием на станках с ЧПУ. Оборудована QRC системой (совместимой с Arca). Голова так же оснащена зажимом All-In-One, который одновременно открывает шар и горизонтальную направляющую, таким образом, позволяет быстро позиционировать камеру.

С помощью стандартной соединительной резьбы 1/4 дюйма может быть закреплена на любой штатив с соответствующей посадочной резьбой.

Характеристики:

  • высота - 80 мм
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • система QRC - да
  • матариал - алюминий
  • вес - 270 г

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