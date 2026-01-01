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Benro Aero A1883FBV3H алюминиевый штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FBV3H алюминиевый штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FBV3H алюминиевый штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FBV3H алюминиевый штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FBV3H алюминиевый штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FBV3H алюминиевый штатив-трансформер с видеоголовой

Benro Aero A1883FBV3H алюминиевый штатив-трансформер с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-9485

Benro Aero A1883FBV3H - алюминиевый штатив-трансформер с видеоголовой, разработанный как для ютуберов или блоггеров, так и для продвинутых видеооператоров. Максимальная высота – 167,5 см. Допустимая нагрузка – 6 кг.

Описание

Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в штативе Benro A1883. Незаменим для операторов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.


Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который можно взять с собой в путешествие, не обременяя свое снаряжение лишним объемом.
Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях.


Одна из ножек штатива откручивается и прикрепляется к центральной колоне, вместе они образуют полнофункциональный монопод. Высота монопода 175 см.


В штативах используется специальный сплав алюминия и магния. Неразборный усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.


Выравнивающая платформа позволяет быстро выставить камеру по линии горизонта, а пузырьковый уровень пригодится при использовании штатива на пересеченной местности.


Выдвижная центральная колонна с эргономичным фиксирующим кольцом обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость.


Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.


Секции штатива съемные и могут быть очищены после использования на мокром и грязном грунте.


Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Контрбаланс позволяет получать видеоконтент высокого качества.


Жидкостные картриджи и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность панорамирования и наклонов.


Быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки предотвращает падение камеры.
Площадка поставляется с винтом ¼ дюймаНезависимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-90 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.


Все элементы управления расположены на левой стороне головы, это позволяет легко выполнять настройки одной рукой при работе с камерой и вносить корректировки в процессе съемки.


Технические характеристики:
• Нагрузка, кг – 6.
• Вес, кг – 2,15.
• Минимальная высота, см – 56,5.
• Рабочая высота, см – 138,5.
• Максимальная высота, см – 167,5.
• Монопод, см – 175.
• В сложенном виде, см – 66,5.
• Секции – 4 шт.
• Минимальный диаметр труб, мм – 17.
• Максимальный диаметр труб, мм – 26.

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