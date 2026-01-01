Manfrotto 823 шарнирный держатель

Технические характеристики:
- длина в сложенном состоянии, см – 14,4
- максимальная длина кронштейна, см – 23,5
- материал – алюминий
- цвет – черный
- максимальная нагрузка, кг – 4
- вес, кг – 0,656
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 823 – мощный кронштейн-держатель длиной 23,5 см. Крепления – втулки 16 мм с внутренней резьбой 1/4 дюйма и 5/8 позволят устанавливать крупное и тяжелое оборудование весом до 4 кг. Один из двух пальцев имеет шестигранную форму для оптимальной стыковки с зажимом Super Clamp.
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