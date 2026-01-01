Manfrotto 823 шарнирный держатель

Артикул: OLE-0579

Manfrotto 823 – мощный кронштейн-держатель длиной 23,5 см. Крепления – втулки 16 мм с внутренней резьбой 1/4 дюйма и 5/8 позволят устанавливать крупное и тяжелое оборудование весом до 4 кг. Один из двух пальцев имеет шестигранную форму для оптимальной стыковки с зажимом Super Clamp.