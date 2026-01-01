Manfrotto 537SPRB распорка штатива

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 537SPRB – телескопическая распорка для видеоштативов Manfrotto серии 545 и 546. Используется для расположения ног под нужным углом для контроля площади, которую занимает штатив. Моделью гарантировано гибкое сочленение распорки с ногами штатива.
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