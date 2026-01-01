E-IMAGE EIPSC Camcorder adapter адаптер для видеокамеры

Характеристики:
- Длина 28 см
- Ширина - 8 см
- Вес - 0,76 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Camcorder adapter адаптер для видеокамеры
Быстроразъемный адаптер для штатива оснащен семью 3/8-16 и пятью 1/4-20 стандартными штативными резьбами для крепления QR-пластины к штативу. В адаптер встроен предохранитель, защищающий от случайного отделения камеры от штатива. Адаптер совместим с камерами, которые поддерживают быстроразъемный адаптер для штатива и предназначен для использования с камерами Sony серий HDC, BVP и DXC, видеокамерами HDW, MSW, DVW, DNW и DSR, а также профессиональными видеокамерами Panasonic.
Характеристики:
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