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E-IMAGE EIPSC Camcorder adapter адаптер для видеокамеры

E-IMAGE EIPSC Camcorder adapter адаптер для видеокамеры

E-IMAGE
Артикул: OLE-1748

E-IMAGE Camcorder adapter адаптер для видеокамеры

Быстроразъемный адаптер для штатива оснащен семью 3/8-16 и пятью 1/4-20 стандартными штативными резьбами для крепления QR-пластины к штативу. В адаптер встроен предохранитель, защищающий от случайного отделения камеры от штатива. Адаптер совместим с камерами, которые поддерживают быстроразъемный адаптер для штатива и предназначен для использования с камерами Sony серий HDC, BVP и DXC, видеокамерами HDW, MSW, DVW, DNW и DSR, а также профессиональными видеокамерами Panasonic.  

Описание

Характеристики:

  • Длина 28 см
  • Ширина - 8 см
  • Вес - 0,76 кг

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