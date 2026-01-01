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Cullmann водяной пузырьковый уровень CROSS CX678

Cullmann водяной пузырьковый уровень CROSS CX678

Cullmann
Артикул: OLE-0639

Cullmann  CROSS CX678 – двухосевой пузырьковый уровень. Устанавливается на горячий башмак любой камеры. Необходим для достижения максимальной точности и последовательности фотографий при панорамной съемке.

Описание

Cullmann водяной пузырьковый уровень CROSS CX678

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