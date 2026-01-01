Cullmann водяной пузырьковый уровень CROSS CX678

Арт. VBR-203Falcon Eyes W-48 груз противовес
Наличие
более 10 шт
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CROSS CX678 – двухосевой пузырьковый уровень. Устанавливается на горячий башмак любой камеры. Необходим для достижения максимальной точности и последовательности фотографий при панорамной съемке.
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Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).