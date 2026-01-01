Manfrotto MBAG100PNHD чехол для штатива

Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Модель имеет специально продуманную и сконструированную верхнюю часть сумки Thermoform, которая защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Имеется внутренний карман, в котором можно размещать дополнительные аксессуары. Переноска может быть осуществлена за счет плечевого ремня, а также боковой ручки.
Характеристики:
- внутренний диаметр основания, см - 22
- внутренний диаметр верхушки, см - 25
- внутренняя длина основного отсека, см - 98
- внешняя длина, см - 102
- внешний диаметр основания, см - 27 см
- внешний диаметр верхушки, см - 24
- вес, г - 1080