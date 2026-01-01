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Manfrotto MBAG100PNHD чехол для штатива
Manfrotto MBAG100PNHD чехол для штатива
Manfrotto MBAG100PNHD чехол для штатива
Manfrotto MBAG100PNHD чехол для штатива

Manfrotto MBAG100PNHD чехол для штатива

Manfrotto
Артикул: NVF-9734

Manfrotto MBAG100PNHD - чехол для штатива.

Сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 98 см длиной.

Описание

Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Модель имеет специально продуманную и сконструированную верхнюю часть сумки Thermoform, которая защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Имеется внутренний карман, в котором можно размещать дополнительные аксессуары. Переноска может быть осуществлена за счет плечевого ремня, а также боковой ручки.

Характеристики:

  • внутренний диаметр основания, см - 22
  • внутренний диаметр верхушки, см - 25
  • внутренняя длина основного отсека, см - 98
  • внешняя длина, см - 102
  • внешний диаметр основания, см - 27 см
  • внешний диаметр верхушки, см - 24
  • вес, г - 1080

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