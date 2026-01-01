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Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S-450B (черный, с пультом управления)

Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S-450B (черный, с пультом управления)

Rekam
Артикул: DAN-0575

SelfiPod S-450B – пятисекционная стальная рукоятка черного цвета для съемки на удалении. С ее помощью возможна концертная и селфи-фотография. Предназначена для работы со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Ручка имеет 3D-голову с контактной площадкой и крепежным винтом с резьбой 1/4". Удобная рукоять, которая не скользит, оснащена петлей для руки. Максимальная длина, мм – 1180, минимальная, мм – 230 мм. Вес монопода, г – 200. Также в комплекте предоставляется Bluetooth-пульт, что дает дополнительную свободу в съемке.

Описание

Rekam Беспроводной монопод для селфи SelfiPod S-450B (черный, с пультом управления)

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