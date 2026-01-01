Manfrotto MPOFFROADM-BH монопод для селфи

Описание

Монопод изготовлен из прочного и легкого полимера, покрытого стекловолокном для повышенной жесткости. Четырехсекционная конструкция весит всего 126 грамм, при этом монопод может увеличиваться с 32 до 90 см. Таким образом пользователь может получить оптимальный ракурс в различных ситуациях.Для крепления камеры на моноподе предусмотрена шаровая голова с резьбовым соединением 1/4 дюйма. При желании, монопод можно использовать не только для съемки, но и в качестве удочки для внешнего микрофона, держателя для видеосвета или вспышки.

Характеристики: