images
images
images
Manfrotto MPOFFROADM-BH монопод для селфи
Manfrotto MPOFFROADM-BH монопод для селфи
Manfrotto MPOFFROADM-BH монопод для селфи

Manfrotto MPOFFROADM-BH монопод для селфи

Manfrotto
Артикул: NVF-8168

Manfrotto MPOFFROADM-BH – компактный телескопический ручной монопод в комплекте со съемной шаровой головой, изготовлен из специального полимера со стекловолокном. Рассчитан на съемку с помощью экшн-камер или компактных фотоаппаратов весом до 1 кг. Размер – М.

Описание

Монопод изготовлен из прочного и легкого полимера, покрытого стекловолокном для повышенной жесткости. Четырехсекционная конструкция весит всего 126 грамм, при этом монопод может увеличиваться с 32 до 90 см. Таким образом пользователь может получить оптимальный ракурс в различных ситуациях.Для крепления камеры на моноподе предусмотрена шаровая голова с резьбовым соединением 1/4 дюйма. При желании, монопод можно использовать не только для съемки, но и в качестве удочки для внешнего микрофона, держателя для видеосвета или вспышки.

Характеристики:

  • материал – стекловолокно
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 90
  • минимальная высота, см – 32
  • безопасная нагрузка, кг – 1
  • вес, г – 120

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Арт. NVF-9420
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Арт. DAN-1784
Fotokvant SM-CL6 держатель для планшета с креплением на штатив
Наличие
более 10 шт

Пластиковый держатель для планшета Fotokvant SM-CL6 с креплением на штатив.

Пластиковый адаптер в котором можно закрепить планшет с шириной экрана от 12,5 см до 24 см. Для крепления на штатив на адаптере предусмотрено резьбовое соединение. Изготовлен из качественного АВС-пластика. Цвет - черный. Вес - 76 грамм.

930 ₽
В корзину

Видео

Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Уокер Эванс и острая социальная фотография середины ХХ столетия
Уокер Эванс и острая социальная фотография середины ХХ столетия
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Все, что нужно знать о "дедушке" всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.