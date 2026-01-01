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Cullmann FREESTYLER XSB mobile монопод для селфи с адаптером для смартфона
Cullmann FREESTYLER XSB mobile монопод для селфи с адаптером для смартфона
Cullmann FREESTYLER XSB mobile монопод для селфи с адаптером для смартфона
Cullmann FREESTYLER XSB mobile монопод для селфи с адаптером для смартфона

Cullmann FREESTYLER XSB mobile монопод для селфи с адаптером для смартфона

Cullmann
Артикул: NVF-6209

Cullmann FREESTYLER XSB mobile – ручной монопод с головкой GoPro с двумя степенями свободы движения и креплением для смартфона.

Мнопод комплектуется адаптером для смартфона.

Описание

Модель FREESTYLE XSB еще более гибкая в использовании, чем модель FREESTYLER XSB за счет увеличения вариаций крепления.

Имеет регулируемый держатель смартфона CROSS CX141 для установки наиболее популярных смартфонов. FREESTYLER XSB mobile – идеальный ручной штатив для съемки селфи на смартфоны, но он также подходит для использования с камерами GoPro и фото/видео камерами.

Крепежная резьба 1/4 дюйма на нижней части рукоятки XSB mobile обеспечивает многочисленные варианты использования. Рукоятка гарантирует безопасный охват, а наличие фиксирующего ремня повышает уровень надежности.

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