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SmallRig SAP2804 адаптер для дополнительного оборудования Arri Standard Rosette Bolt-On Mount (M6)
SmallRig SAP2804 адаптер для дополнительного оборудования Arri Standard Rosette Bolt-On Mount (M6)
SmallRig SAP2804 адаптер для дополнительного оборудования Arri Standard Rosette Bolt-On Mount (M6)
SmallRig SAP2804 адаптер для дополнительного оборудования Arri Standard Rosette Bolt-On Mount (M6)
SmallRig SAP2804 адаптер для дополнительного оборудования Arri Standard Rosette Bolt-On Mount (M6)
SmallRig SAP2804 адаптер для дополнительного оборудования Arri Standard Rosette Bolt-On Mount (M6)
SmallRig SAP2804 адаптер для дополнительного оборудования Arri Standard Rosette Bolt-On Mount (M6)

SmallRig SAP2804 адаптер для дополнительного оборудования Arri Standard Rosette Bolt-On Mount (M6)

SmallRig
Артикул: DAN-4989

Адаптер SmallRig SAP2804 Arri Standard Rosette Bolt-On Mount (M6) для дополнительного оборудования.

Адаптер дает возможность установки дополнительного оборудования. Крепится винтами М6. Изготовлен из алюминия. Размер - 32x32x12,5 мм. Вес - 38 г.

Описание

SmallRig SAP2804 адаптер для дополнительного оборудования Arri Standard Rosette Bolt-On Mount (M6)

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