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SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K
SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K

SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K

SmallRig
Артикул: DAN-4966

Угловая площадка SmallRig LVB2635 L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K.

Площадка предназначен для вертикальной видеосъемки. Он крепится к нижней части камеры с помощью винта 1/4" и двух штифтов, предотвращающих скручивание. Боковая пластина может сдвигаться влево на 34 мм. Площадка изготовлена из алюминиевого сплава. Размер - 138х63,5х104 мм. Вес - 186 г. 

Описание

Приспособление имеет несколько резьбовых креплений 1/4" и 3/8" для установки дополнительного оборудования.

Совместимость:

  • Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K
  • Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K

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