SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K

Артикул: DAN-4966

Угловая площадка SmallRig LVB2635 L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K.

Площадка предназначен для вертикальной видеосъемки. Он крепится к нижней части камеры с помощью винта 1/4" и двух штифтов, предотвращающих скручивание. Боковая пластина может сдвигаться влево на 34 мм. Площадка изготовлена из алюминиевого сплава. Размер - 138х63,5х104 мм. Вес - 186 г.