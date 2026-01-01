SmallRig LVB2635 угловая площадка L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K

Приспособление имеет несколько резьбовых креплений 1/4" и 3/8" для установки дополнительного оборудования.
Совместимость:
- Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K
- Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K
Москва
Малая Семеновская 3с6
Угловая площадка SmallRig LVB2635 L-Bracket для цифровых камер BMPCC 4K/6K.
Площадка предназначен для вертикальной видеосъемки. Он крепится к нижней части камеры с помощью винта 1/4" и двух штифтов, предотвращающих скручивание. Боковая пластина может сдвигаться влево на 34 мм. Площадка изготовлена из алюминиевого сплава. Размер - 138х63,5х104 мм. Вес - 186 г.
Приспособление имеет несколько резьбовых креплений 1/4" и 3/8" для установки дополнительного оборудования.
Совместимость:
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