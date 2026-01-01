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SmallRig DBC2280 крепление и быстросъемная площадка Quick Release Clamp and Plate (Совместимо Arca)
SmallRig DBC2280 крепление и быстросъемная площадка Quick Release Clamp and Plate (Совместимо Arca)
SmallRig DBC2280 крепление и быстросъемная площадка Quick Release Clamp and Plate (Совместимо Arca)
SmallRig DBC2280 крепление и быстросъемная площадка Quick Release Clamp and Plate (Совместимо Arca)
SmallRig DBC2280 крепление и быстросъемная площадка Quick Release Clamp and Plate (Совместимо Arca)
SmallRig DBC2280 крепление и быстросъемная площадка Quick Release Clamp and Plate (Совместимо Arca)
SmallRig DBC2280 крепление и быстросъемная площадка Quick Release Clamp and Plate (Совместимо Arca)

SmallRig DBC2280 крепление и быстросъемная площадка Quick Release Clamp and Plate (Совместимо Arca)

SmallRig
Артикул: OLE-2225

Комплект из крепления и быстросъемной площадки "типа ласточкин хвост" оснащен эксцентриком. Площадка имеет нескользящие прокладки и по одному винту для крепления камеры 3/8 "-16 и 1/4" -20. Снизу предусмотрены одна резьба 3/8 "-16 и три 1/4" -20 для установки на штатив или другую опору. В комплект входит шестигранный ключ.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 68 x 50 x 14 мм
  • Вес 72 г

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