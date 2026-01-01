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SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS
SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS
SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS
SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS
SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS

SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS

SmallRig
Артикул: OLE-2188

Быстросъемная площадка (штативная плщадка) с креплением Arca-Swiss для установки камер на электронный стабилизатор DJI RS 3 Mini. Совместима с большинством камер. Возможен быстрый переход от вертикальной к горизонтальной съемки. Две кнопкки блокировки для исключения случайного падения камеры.

Описание

SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS

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