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SmallRig 3772 Lightweight ARRI Dovetail Platel 12" штативная площадка
SmallRig 3772 Lightweight ARRI Dovetail Platel 12" штативная площадка
SmallRig 3772 Lightweight ARRI Dovetail Platel 12" штативная площадка
SmallRig 3772 Lightweight ARRI Dovetail Platel 12" штативная площадка

SmallRig 3772 Lightweight ARRI Dovetail Platel 12" штативная площадка

SmallRig
Артикул: MTG-1992

SmallRig 3772 Lightweight ARRI Dovetail Platel 12" штативная площадка.

Штативная площадка SmallRig 12'' ARRI Dovetail Plate.

Описание

Основные особенности:
1. 12-дюймовая быстросъемная штативная площадка ARRI dovetail.
2. Облегченная конструкция.
3. Несколько отверстий с резьбой ¼’’и ⅜’’.
4. Ограничители конце для предотвращения случайного снятия камеры.

12-дюймовая быстросъемная штативная площадка SmallRig 3772 предназначена для установки базовых площадок с креплением ARRI dovetail, например SmallRig 3067, 1642 и других на видеоголовки O'Connor 2060, O'Connor 2575, O'Connor 120EX, Sachtler Cine 30. Несколько сквозных отверстий с резьбой ¼’’и ⅜’’ позволяют закрепить площадку на штативных видеоголовках других производителей. Ограничители с двух концов площадки предотвращают случайное снятия камеры.

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