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SmallRig 3770 Lightweight ARRI Dovetail Platel 8" штативная площадка
SmallRig 3770 Lightweight ARRI Dovetail Platel 8" штативная площадка
SmallRig 3770 Lightweight ARRI Dovetail Platel 8" штативная площадка
SmallRig 3770 Lightweight ARRI Dovetail Platel 8" штативная площадка

SmallRig 3770 Lightweight ARRI Dovetail Platel 8" штативная площадка

SmallRig
Артикул: MTG-1991

SmallRig 3770 Lightweight ARRI Dovetail Platel 8" штативная площадка.

Штативная площадка SmallRig 8'' Lightweight ARRI Dovetail Plate.

Описание

Основные особенности:
1. 8-дюймовая быстросъемная штативная площадка ARRI dovetail.
2. Облегченная конструкция.
3. Несколько отверстий с резьбой ¼’’и ⅜’’.
4. Ограничители конце для предотвращения случайного снятия камеры.

8-дюймовая быстросъемная штативная площадка SmallRig 3770 предназначена для установки на базовые площадки с креплением ARRI dovetail, например SmallRig 3067, 1642 и другие. Несколько сквозных отверстий с резьбой ¼’’и ⅜’’ позволяют закрепить площадку на штативных видеоголовках, «cheese plate» и другом оборудовании. Ограничители с двух концов площадки предотвращают случайное снятия камеры.

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