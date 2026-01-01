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SmallRig 3357 Universal LWS Baseplate базовая площадка с креплением для направляющих
SmallRig 3357 Universal LWS Baseplate базовая площадка с креплением для направляющих
SmallRig 3357 Universal LWS Baseplate базовая площадка с креплением для направляющих
SmallRig 3357 Universal LWS Baseplate базовая площадка с креплением для направляющих
SmallRig 3357 Universal LWS Baseplate базовая площадка с креплением для направляющих
SmallRig 3357 Universal LWS Baseplate базовая площадка с креплением для направляющих

SmallRig 3357 Universal LWS Baseplate базовая площадка с креплением для направляющих

SmallRig
Артикул: OLE-2204

Базовая площадка позволяет закрепить две 15мм направляющие для установки поддержки объектива, фоллоу-фокуса, компендиума и другого навесного оборудования. Совместима с основными цифровыми системными фотокамерами. Оснащена несколькими резьбовыми отверстиями для монтажа быстросъемных штативных площадок различных размеров для установки на штативы различный моделей. В комплекте шестигранный ключ.

Описание

SmallRig 3357 Universal LWS Baseplate базовая площадка с креплением для направляющих

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