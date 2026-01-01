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SmallRig 3251 DJI RS 2 быстросъемная нижняя крепежная пластина с разъемами питания для стабилизатора
SmallRig 3251 DJI RS 2 быстросъемная нижняя крепежная пластина с разъемами питания для стабилизатора
SmallRig 3251 DJI RS 2 быстросъемная нижняя крепежная пластина с разъемами питания для стабилизатора
SmallRig 3251 DJI RS 2 быстросъемная нижняя крепежная пластина с разъемами питания для стабилизатора

SmallRig 3251 DJI RS 2 быстросъемная нижняя крепежная пластина с разъемами питания для стабилизатора

SmallRig
Артикул: OLE-2187

Быстросъемная нижняя крепежная пластина (штативная площадка для камеры) для стабилизатора DJI RS 2. Оснащена разъемами для питания: разъем 2-контактный вход типа LEMO, гнездо; разъем 1 x 7,4 В пост. тока цилиндрический выход, гнездовой; 2 выхода D-Tap, гнездо. В комплект входит 2-контактный кабель D-Tap для подключения дополнительной батареи D-Tap.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 180 х 71 х 18 мм
  • Вес 199 г

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