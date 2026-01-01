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SmallRig 1463 ARRI Standard Dovetail (12") штативная площадка
SmallRig 1463 ARRI Standard Dovetail (12") штативная площадка
SmallRig 1463 ARRI Standard Dovetail (12") штативная площадка
SmallRig 1463 ARRI Standard Dovetail (12") штативная площадка

SmallRig 1463 ARRI Standard Dovetail (12") штативная площадка

SmallRig
Артикул: OLE-2193

12-дюймовая штативная площадка с рельсами для установки платформ типа ARRI Bridge Plate. Два фиксатора на каждом конце площадки препятствуют случайному отсоединению камеры. Может быть установлена на любой штативной головке с помощью винтов 1/4” или 3/8”, отверстия расположены вдоль всей площадки. Совместима с видеоголовками O'Connor 2060, O'Connor 2575, O'Connor 120EX, Sachtler Cine 30.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 305 × 95 мм
  • Все 732 гр.

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