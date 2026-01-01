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Manfrotto MSQ6 адаптер с быстросъемной площадкой

Manfrotto MSQ6 адаптер с быстросъемной площадкой

Manfrotto
Артикул: OLE-0763

Manfrotto MSQ6 – адаптер с быстросъемной площадкой Q6 (тип Arca).

Три встроенных пузырьковых уровня обеспечивают точное кадрирование и композицию. Материал изготовления – алюминий. Совместим со штативными головами: MH054M0, MH054M0-Q2, MH054M0-Q5, MH055M0, MH055M0-Q2, MH055M0-Q5, MH055M0-RC4, MH057M0, MH057M0-Q5, MH057M0-RC4 и 468MG, 468MGRC0, 468MGRC2, 468MGRC3, 468MGRC4, 468MGRC5.

Описание

Manfrotto MSQ6 адаптер с быстросъемной площадкой

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