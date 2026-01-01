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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MSQ6 – адаптер с быстросъемной площадкой Q6 (тип Arca).
Три встроенных пузырьковых уровня обеспечивают точное кадрирование и композицию. Материал изготовления – алюминий. Совместим со штативными головами: MH054M0, MH054M0-Q2, MH054M0-Q5, MH055M0, MH055M0-Q2, MH055M0-Q5, MH055M0-RC4, MH057M0, MH057M0-Q5, MH057M0-RC4 и 468MG, 468MGRC0, 468MGRC2, 468MGRC3, 468MGRC4, 468MGRC5.
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