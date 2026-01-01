images
Manfrotto 357PLONG быстросъемная площадка для штативной головы

Manfrotto 357PLONG быстросъемная площадка для штативной головы

Manfrotto
Артикул: NVF-2604

Manfrotto LONG PRO VIDEO CAMERA PLATE – алюминиевая площадка 357Plong. Вариант стандартной пластины, который обеспечивает идеальный баланс для фото- и видеокамер с необычным распределением веса, вызванным длиннофокусным телеобъективов или наличием тяжелых батарей. Пластина имеет лазерную гравировку шкалы. Предназначена для фиксации оптимального положение.

Описание

Manfrotto 357PLONG быстросъемная площадка для штативной головы

Комплектация

  • Площадка - 1 шт.
  • Винт 1/4 " - 2 шт.
  • Винт 3/8' - 2 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Работа с Lens Distortion. On-set
Работа с Lens Distortion. On-set
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.