Manfrotto 357PLONG быстросъемная площадка для штативной головы

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto LONG PRO VIDEO CAMERA PLATE – алюминиевая площадка 357Plong. Вариант стандартной пластины, который обеспечивает идеальный баланс для фото- и видеокамер с необычным распределением веса, вызванным длиннофокусным телеобъективов или наличием тяжелых батарей. Пластина имеет лазерную гравировку шкалы. Предназначена для фиксации оптимального положение.
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