Falcon Eyes QR-1330 вставка для штатива FT-1330

Артикул: VBR-562

Falcon Eyes QR-1330 – запасная быстросъемная площадка для штатива Falcon Eyes FT-1330. Площадка необходима для крепления камеры на штативе. Модель имеет стандартное крепление 1/4" и встроенный подпружиненный фиксатор положения для компактных камер типа Handycam. Площадка изготовлена из твердого пластика с резиновой подложкой. Размер крепления, мм – 37x37, размер площадки, мм – 37x41.