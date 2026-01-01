Falcon Eyes QR-1330 вставка для штатива FT-1330

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes QR-1330 – запасная быстросъемная площадка для штатива Falcon Eyes FT-1330. Площадка необходима для крепления камеры на штативе. Модель имеет стандартное крепление 1/4" и встроенный подпружиненный фиксатор положения для компактных камер типа Handycam. Площадка изготовлена из твердого пластика с резиновой подложкой. Размер крепления, мм – 37x37, размер площадки, мм – 37x41.
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