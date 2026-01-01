Быстросъемная площадка QZSD Q86 для штативов Q80.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ-QRP80 – быстросъемная площадка предназначена для штативных голов FUJIMI FJ PH-80B и аналогов. Площадка изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования на штативе.
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Быстросъемная площадка QZSD Q86 для штативов Q80.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования.