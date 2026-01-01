Артикул: NVF-8155

Fujimi FJ-QRP80 – быстросъемная площадка предназначена для штативных голов FUJIMI FJ PH-80B и аналогов. Площадка изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования на штативе.