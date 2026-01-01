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Fotokvant NVF-8737 площадка для штативов Manfrotto 501PL/501HDV/503HDV/MH055M0-Q5/701HDV
Fotokvant NVF-8737 площадка для штативов Manfrotto 501PL/501HDV/503HDV/MH055M0-Q5/701HDV
Fotokvant NVF-8737 площадка для штативов Manfrotto 501PL/501HDV/503HDV/MH055M0-Q5/701HDV
Fotokvant NVF-8737 площадка для штативов Manfrotto 501PL/501HDV/503HDV/MH055M0-Q5/701HDV

Fotokvant NVF-8737 площадка для штативов Manfrotto 501PL/501HDV/503HDV/MH055M0-Q5/701HDV

Fotokvant
Артикул: NVF-8737

Fotokvant NVF-8737 – быстросъемная площадка.

Аналог модели для Manfrotto 501PL, 501HDV, 503HDV, MH055M0-Q5, 701HDV. Изготовлено из алюминия с анодированной поверхностью, что обеспечивает стойкость к истиранию и коррозии. Размеры, мм – 50х100х10.  

Описание

Fotokvant NVF-8737 площадка для штативов Manfrotto 501PL/501HDV/503HDV/MH055M0-Q5/701HDV

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