Fotokvant NVF-8737 площадка для штативов Manfrotto 501PL/501HDV/503HDV/MH055M0-Q5/701HDV

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-8737 – быстросъемная площадка.
Аналог модели для Manfrotto 501PL, 501HDV, 503HDV, MH055M0-Q5, 701HDV. Изготовлено из алюминия с анодированной поверхностью, что обеспечивает стойкость к истиранию и коррозии. Размеры, мм – 50х100х10.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter