E-IMAGE EIGP1 PLATE (for GH03/03F/04/05/06/08/10/08L/10L/706H) площадка

Арт. DAN-4680

до конца распродажи 6 дн, 9 ч

Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.

Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.