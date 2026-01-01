E-IMAGE EIGP1 PLATE (for GH03/03F/04/05/06/08/10/08L/10L/706H) площадка

Характеристики:
- Размеры 120 х 50 х 12 мм
- Вес 110 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE PLATE (for GH03/03F/04/05/06/08/10/08L/10L/706H) площадка
Быстросъемная площадка для головок GH03, GH03F, GH 40, GH05, GH06, серии 706H, GH08, GH08L, GH10, GH10L, EH610, EH630, EH650. Оснащена двумя штативными винтами 1/4" и 3/8"
Характеристики:
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