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E-IMAGE EIGP1 PLATE (for GH03/03F/04/05/06/08/10/08L/10L/706H) площадка

E-IMAGE EIGP1 PLATE (for GH03/03F/04/05/06/08/10/08L/10L/706H) площадка

E-IMAGE
Артикул: OLE-1760

E-IMAGE PLATE (for GH03/03F/04/05/06/08/10/08L/10L/706H) площадка

Быстросъемная площадка для головок GH03, GH03F, GH 40, GH05, GH06, серии 706H, GH08, GH08L, GH10, GH10L, EH610, EH630, EH650. Оснащена двумя штативными винтами 1/4" и 3/8"

Описание

Характеристики:

  • Размеры 120 х 50 х 12 мм
  • Вес 110 г

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