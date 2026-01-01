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E-IMAGE EIP12 Mini V-lock adapter plate площадка

E-IMAGE EIP12 Mini V-lock adapter plate площадка

E-IMAGE
Артикул: OLE-1758

E-IMAGE Mini V-lock adapter plate площадка

Мини-площадка V-lock подходит для камеры малого или среднего размера, такой как Canon XA35, XA30, XF400; JVC GY-HM170UA; Panasonic AG-AC30, AG-UX90, AG-DVX200; Sony HXR-NX100, PXW-Z150, PXW-X70.
Совместима со всеми устройствами, оснащенными крепежной системой V-lock.

Описание

Характеристики:

  • Резьба 3/8"
  • Вес 110 г

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