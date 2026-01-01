E-IMAGE EIP12 Mini V-lock adapter plate площадка

Характеристики:
- Резьба 3/8"
- Вес 110 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Mini V-lock adapter plate площадка
Мини-площадка V-lock подходит для камеры малого или среднего размера, такой как Canon XA35, XA30, XF400; JVC GY-HM170UA; Panasonic AG-AC30, AG-UX90, AG-DVX200; Sony HXR-NX100, PXW-Z150, PXW-X70.
Совместима со всеми устройствами, оснащенными крепежной системой V-lock.
Характеристики:
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