CULLMANN MUNDO MX484 площадка

Технические характеристики:
- размер, мм - 50х38х10
- вес, г - 35
- материал - алюминий
- винт для установки фотокамеры - 1/4 дюйма
Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN MUNDO MX484 прямоугольная быстросъемная площадка для штативов и моноподов серии MUNDO.
Винт для установки фотокамеры 1/4 дюйма.
Технические характеристики:
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Fujimi FJ-QRPB – быстросъемная площадка предназначена для штативных голов FUJIMI FJ BH-01B, FJ BH-03B и их аналогов. Площадка изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования на штативе.