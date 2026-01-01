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CULLMANN MUNDO MX484 площадка

CULLMANN MUNDO MX484 площадка

Cullmann
Артикул: DAN-2711

CULLMANN MUNDO MX484 прямоугольная быстросъемная площадка для штативов и моноподов серии MUNDO.

Винт для установки фотокамеры 1/4 дюйма.

Описание

Технические характеристики:

  • размер, мм - 50х38х10
  • вес, г - 35
  • материал - алюминий
  • винт для установки фотокамеры - 1/4 дюйма

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680 ₽
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