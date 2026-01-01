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Cullmann съемная площадка OXC380 для штативных голов CONCEPT ONE

Cullmann съемная площадка OXC380 для штативных голов CONCEPT ONE

Cullmann
Артикул: OLE-0647

Cullmann CONCEPT ONE OXC380 – быстросъемная алюминиевая запасная площадка для штативных головок Cullmann.

Описание

Техничские характеристики:
  • быстросъемная площадка – Arca Swiss
  • высота, мм – 11
  • длина, мм – 38
  • вес, кг – 0,03
  • материал и цвет – черный алюминий
  • ширина, мм – 45

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