Cullmann съемная площадка OXC380 для штативных голов CONCEPT ONE

Техничские характеристики:
- быстросъемная площадка – Arca Swiss
- высота, мм – 11
- длина, мм – 38
- вес, кг – 0,03
- материал и цвет – черный алюминий
- ширина, мм – 45
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CONCEPT ONE OXC380 – быстросъемная алюминиевая запасная площадка для штативных головок Cullmann.
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