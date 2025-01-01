Cullmann CONCEPT ONE OXC380 – быстросъемная алюминиевая запасная площадка для штативных головок Cullmann.
Cullmann CONCEPT ONE OXC301 – ручка для гибридных голов серии CONCEPT, преобразовывает голову в гибридную систему. Подходит для всех шаровых голов CONCEPT ONE (OH2,5 / 4,5 / 6,5).
В комплект поставки набора для преобразования головки в гибридную систему входит направляющая рукоятка, переключатель гибридного режима и защитная крышка. Преобразование шаровой головки в гибридную может производиться без дополнительных инструментов за считанные минуты. Для установки переключателя гибридного режима нужно снять защитную крышку в корпусе шара и после этого привинтить гибридный переключатель в резьбовое отверстие. Для установки направляющей рукоятки не требуется никаких дополнительных изменений, т.к. она уже предлагается в собранном виде. Просто отверните винт с внутренним шестигранником, вставьте направляющую рукоятку в желаемое положение и снова закрепите.
