Benro PH-09 быстросъемная универсальная площадка для головок Benro BH-2/HD-38.

Арт. DAN-3403Fotokvant GRID-70100 соты для софтбокса 70х100 см
Наличие
в наличии 4-10 шт
Соты Fotokvant GRID-70100 для софтбокса размером 70х100 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-70100BW.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Соты Fotokvant GRID-70100 для софтбокса размером 70х100 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-70100BW.