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Benro PH-09 быстросъемная универсальная площадка для головок Benro BH-2/HD-38.
Benro PH-09 быстросъемная универсальная площадка для головок Benro BH-2/HD-38.

Benro PH-09 быстросъемная универсальная площадка для головок Benro BH-2/HD-38.

Benro
Артикул: NVF-8624

Benro PH-09 – быстросъемная универсальная площадка для головок Benro BH-2/HD-38. 

Описание

Benro PH-09 быстросъемная универсальная площадка для головок Benro BH-2/HD-38.

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-70100BW.

2 730 ₽
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