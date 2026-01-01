Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style.

Арт. MTG-2221

Fotokvant RCL-S18 струбцина с шаровой головой. Изготовлена из алюминия и стали. Шаровая голова с резьбой присоединения 1/4" может быть установлена на один 4-х винтов 1/4". Максимальный размер столешницы, на которую крепится струбцина 60 мм. Поверхность стола защищена резиновой прокладкой. Размеры (с присоединенной головой) 170х80х40 мм. Вес 307 гр.