Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.
Характеристики:
- Размер 6х3,8х1 см
- Вес – 40 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style.
Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования.
Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.
Характеристики:
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