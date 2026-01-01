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Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style
Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style

Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style

Benro
Артикул: DAN-8284

Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style.

Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования.

Описание

Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. 

Характеристики: 

  • Размер 6х3,8х1 см
  • Вес – 40 гр. 

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