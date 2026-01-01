Benro RAMA2 шарнирный держатель большой

Benro RAMA2- регулируемый шарнирный держатель используется для установки камеры, осветителя, микрофона, монитора или другого оборудования в крепление типа «холодный башмак» или резьбу 1/4". На одной стороне расположен шарнир с установочной платформой под резьбу 1/4" , на другой стороне –шарнир со съемным адаптером «холодный башмак». Адаптер можно снять и использовать резьбу1/4". Оба шарнирных механизма фиксируются одной эргономичной ручкой, расположенной посередине.
Материал – алюминиевый сплав
Вес, кг – 0,27
Допустимая нагрузка, кг – 10
Минимальная длина, см – 14
Максимальная длина, см — 24
Fotokvant RCL-S18 струбцина с шаровой головой. Изготовлена из алюминия и стали. Шаровая голова с резьбой присоединения 1/4" может быть установлена на один 4-х винтов 1/4". Максимальный размер столешницы, на которую крепится струбцина 60 мм. Поверхность стола защищена резиновой прокладкой. Размеры (с присоединенной головой) 170х80х40 мм. Вес 307 гр.