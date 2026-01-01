images
images
images
images
Benro RAMA2 шарнирный держатель большой
Benro RAMA2 шарнирный держатель большой
Benro RAMA2 шарнирный держатель большой
Benro RAMA2 шарнирный держатель большой

Benro RAMA2 шарнирный держатель большой

Benro
Артикул: DAN-8298

Benro RAMA2- регулируемый шарнирный держатель используется для установки камеры, осветителя, микрофона, монитора или другого оборудования в крепление типа «холодный башмак» или резьбу 1/4".

Описание

Benro RAMA2- регулируемый шарнирный держатель используется для установки камеры, осветителя, микрофона, монитора или другого оборудования в крепление типа «холодный башмак» или резьбу 1/4". На одной стороне расположен шарнир с установочной платформой под резьбу 1/4" , на другой стороне –шарнир со съемным адаптером «холодный башмак». Адаптер можно снять и использовать резьбу1/4". Оба шарнирных механизма фиксируются одной эргономичной ручкой, расположенной посередине.
Материал – алюминиевый сплав
Вес, кг – 0,27
Допустимая нагрузка, кг – 10
Минимальная длина, см – 14
Максимальная длина, см — 24

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RCL-S18 шаровая голова со струбциной нагрузка до 3 кг
Fotokvant RCL-S18 шаровая голова со струбциной нагрузка до 3 кг
Fotokvant RCL-S18 шаровая голова со струбциной нагрузка до 3 кг
Арт. MTG-2221
Fotokvant RCL-S18 шаровая голова со струбциной нагрузка до 3 кг
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCL-S18 струбцина с шаровой головой. Изготовлена из алюминия и стали. Шаровая голова с резьбой присоединения 1/4" может быть установлена на один 4-х винтов 1/4". Максимальный размер столешницы, на которую крепится струбцина 60 мм. Поверхность стола защищена резиновой прокладкой. Размеры (с присоединенной головой) 170х80х40 мм. Вес 307 гр.

1 930 ₽
В корзину
Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style
Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style
Арт. DAN-8284
Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style
Наличие
в наличии 1-3 шт

Benro BR-PU60 быстросъемная площадка Arca-Swiss style.

Быстросъемная штативная площадка Benro BR-PU60 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования.

1 600 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Арт. NVF-8606
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 12 ч

Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.

Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла. 

-10 %270 ₽
240 ₽
В корзину

Видео

Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Итоги Фотоконкурса рекламной фотографии &quot;Красивые вещи 2&quot;
Итоги Фотоконкурса рекламной фотографии "Красивые вещи 2"
Сергей Максимишин: &quot;Фотограф должен быть рассказчиком&quot;
Сергей Максимишин: "Фотограф должен быть рассказчиком"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.