Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона

Площадка имеет пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон.
Предусмотрена установка смартфона под разными углами.
В верхней части расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.
Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 5,5 до 8,5 см.
С Arca Smart вы можете моментально переключить от съемки фотокамерой в студии на съемку на смартфон.
Благодаря складным фиксатором Arca Smart имеет очень компактный размер.
Benro GPAC502 - универсальная колонна для штатива, может быть размещена по горизонтали, поворачиваться на 180 градусов и фиксироваться в широком диапазоне различных углов и положений. Также, использование колонны позволяет увеличить высоту штатива.