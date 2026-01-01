Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона

Описание

Площадка имеет пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон.

Предусмотрена установка смартфона под разными углами.

В верхней части расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.

Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 5,5 до 8,5 см.

С Arca Smart вы можете моментально переключить от съемки фотокамерой в студии на съемку на смартфон.

Благодаря складным фиксатором Arca Smart имеет очень компактный размер.