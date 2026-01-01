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Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона
Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона

Benro ARCASMART70 быстросъемная площадка/держатель для смартфона

Benro
Артикул: DAN-8282

Benro ArcaSmart70 - быстросъемная площадка для фотокамер и держатель для смартфона. Быстросъемная площадка устанавливается на любые Arca-Swiss совместимые штативные головы в мгновение ока. Имеет установочный винт со стандартной резьбой ¼ дюйма для установки практически любой камеры.

Описание

Площадка имеет пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон.
Предусмотрена установка смартфона под разными углами.
В верхней части расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.
Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 5,5 до 8,5 см.
С Arca Smart вы можете моментально переключить от съемки фотокамерой в студии на съемку на смартфон.
Благодаря складным фиксатором Arca Smart имеет очень компактный размер.

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