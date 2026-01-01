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Weifeng WT-1003 черный монопод максимальной высотой 171 см для камеры
Weifeng WT-1003 черный монопод максимальной высотой 171 см для камеры
Weifeng WT-1003 черный монопод максимальной высотой 171 см для камеры
Weifeng WT-1003 черный монопод максимальной высотой 171 см для камеры
Weifeng WT-1003 черный монопод максимальной высотой 171 см для камеры
Weifeng WT-1003 черный монопод максимальной высотой 171 см для камеры

Weifeng WT-1003 черный монопод максимальной высотой 171 см для камеры

Weifeng
Артикул: DAN-3275

Монопод Weifeng WT-1003 максимальной высотой 171 см.

Легкий и компактный четырехсекционный монопод, подойдет для камер весом до 3 кг. Оснащен качественными фиксаторами ножек, за счет чего обеспечивается хорошая устойчивость при фотосъемке. Максимальная высота - 171 см.

Описание

Характеристики:

  • длина (в сложенном состоянии) - 54 см
  • голова - отсутствует
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • высота съемки - 172 см
  • вес - 350 г
  • количество секций - 4
  • наконечники опор - резиновые, стальной шип

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