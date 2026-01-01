Weifeng WT-1003 черный монопод максимальной высотой 171 см для камеры

Характеристики:
- длина (в сложенном состоянии) - 54 см
- голова - отсутствует
- максимальная нагрузка - 3 кг
- высота съемки - 172 см
- вес - 350 г
- количество секций - 4
- наконечники опор - резиновые, стальной шип
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Легкий и компактный четырехсекционный монопод, подойдет для камер весом до 3 кг. Оснащен качественными фиксаторами ножек, за счет чего обеспечивается хорошая устойчивость при фотосъемке. Максимальная высота - 171 см.
Характеристики:
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