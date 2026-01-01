Manfrotto MMOFFROADR Off Road треккинговая палки-монопод (красный)

- материал – алюминий/технополимер
- цвет – красный
- количество секций – 3
- максимальная высота, см – 132
- минимальная высота, см – 60
- максимальная нагрузка, кг – 2
- вес, кг – 0,4
В комплекте - 2 трекинговые палки.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MMOFFROADR Off Road – ультралегкие и компактные треккинговые палки-монопод предназначены для установки фото- и видеооборудования весом до 2 кг.
Для быстрой установки камеры на палке предусмотрено колесико в верхней части ручки. Легкие алюминиевые ножки с шипами и резиновыми наконечниками снабжены удобным простым поворотным механизмом фиксации. Секции штатива можно легко разобрать и почистить, в случае попадания грязи или песка.
В комплекте - 2 трекинговые палки.
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Шаровая голова QZSD Q002.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 8 кг, вес - 366 гр, высота - 100 мм. Материал - алюминий.
Быстросъемная площадка Fotokvant 200PL WOOD с пробковым покрытием для Manfrottо.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видео камер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Имеет антискользящее пробковое поерытие.