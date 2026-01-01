Manfrotto MMOFFROADR Off Road треккинговая палки-монопод (красный)

Артикул: OLE-0807

Manfrotto MMOFFROADR Off Road – ультралегкие и компактные треккинговые палки-монопод предназначены для установки фото- и видеооборудования весом до 2 кг.

Для быстрой установки камеры на палке предусмотрено колесико в верхней части ручки. Легкие алюминиевые ножки с шипами и резиновыми наконечниками снабжены удобным простым поворотным механизмом фиксации. Секции штатива можно легко разобрать и почистить, в случае попадания грязи или песка.