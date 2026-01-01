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Manfrotto MMOFFROADR Off Road треккинговая палки-монопод (красный)

Manfrotto MMOFFROADR Off Road треккинговая палки-монопод (красный)

Manfrotto
Артикул: OLE-0807

Manfrotto MMOFFROADR Off Road – ультралегкие и компактные треккинговые палки-монопод предназначены для установки фото- и видеооборудования весом до 2 кг.

Для быстрой установки камеры на палке предусмотрено колесико в верхней части ручки. Легкие алюминиевые ножки с шипами и резиновыми наконечниками снабжены удобным простым поворотным механизмом фиксации. Секции штатива можно легко разобрать и почистить, в случае попадания грязи или песка.

Описание

Данная модель – совместная разработка с компанией Fizan (Италия), мировым лидером на рынке горнолыжного снаряжения, а также снаряжения для скандинавской ходьбы.
 
Технические характеристики:
  • материал – алюминий/технополимер
  • цвет – красный
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 132
  • минимальная высота, см – 60
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • вес, кг – 0,4

В комплекте - 2 трекинговые палки.

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