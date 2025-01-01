images
Manfrotto MMCOMPACT-RD Compact монопод красный

Manfrotto
Артикул: OLE-0855

Manfrotto MMCOMPACT-RD Compact – необыкновенно портативный и легкий алюминиевый пятисекционный монопод. Рассчитан для установки фото- и видеокамер весом до 1,5 кг. Эргономичная рукоятка, изготовленная из мягкого материала новой технологии производства, и ремешок на запястье обеспечивают уверенное удерживание и минимизируют риск уронить камеру. Универсальное крепление камеры надежно закрывается защитной крышкой.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий/технополимер
  • цвет – красный/гранит
  • количество секций – 5
  • максимальная высота, см – 145
  • минимальная высота, см – 39
  • максимальная нагрузка, кг – 1,5
  • винт под штативное гнездо фотоаппарата – 1/4"
  • вес, кг – 0,33

Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
