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Manfrotto 682B SELF STANDING MONOPOD стандартный монопод для селфи

Manfrotto 682B SELF STANDING MONOPOD стандартный монопод для селфи

Manfrotto
Артикул: DAN-0152

Manfrotto 682B SELF STANDING MONOPOD – трехсекционный штатив-монопод из алюминиевого сплава со штативной головкой. Предназначен для съемки в условиях недостаточной освещенности, а также при использовании телеобъективов. Замки обеспечивают возможность быстрой фиксации длины секций опоры. Имеется теплоизолирующая накладка и кистевой ремень.

Описание

Характеристики:

  • длина в сложенном виде, см – 69
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • минимальная высота, см – 69
  • максимальная высота, см – 172
  • вес, кг – 1,5

Комплектация

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