Manfrotto 682B SELF STANDING MONOPOD стандартный монопод для селфи

Характеристики:
- длина в сложенном виде, см – 69
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка, кг – 12
- минимальная высота, см – 69
- максимальная высота, см – 172
- вес, кг – 1,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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