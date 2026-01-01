GreenBean HDV Elite 500С монопод карбоновый

Описание

Монопод предназначен для стабилизации камеры при фото или видео съемке. Очень легкий, удобен для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Имеет в основании поддерживающую шаровую опору с тремя откидными ножками, что дает максимальную свободу управления камерой и позволяет оператору снимать качественное видео в сложных условиях. Минимальная (со снятым опорным шаровым узлом) рабочая высота монопода - 51,5 см, минимальная (с откинутыми опорами) рабочая высота - 62 см, максимальная рабочая высота - 176 см. Длина монопода в сложенном состоянии - 59 см. Вес - 1,12 кг.

Диаметр секций монопода - 32, 28, 25, 22 мм. При ослаблении клипсового фиксатора - возможна регулировка зажима винтом под шестигранный ключ. На верхней секции предусмотрены: накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания в холодное время года и кистевой ремень. Круглая площадка верхней базы имеет реверсивный винт 1/4" - 3/8", на который крепится видеоголова, а при необходимости непосредственно камера. Пузырьковый уровень находится на круглой площадке и имеет возможность вращаться вокруг монопода.

Нижнее основание с тремя откидными опорами крепится к моноподу с помощью винта 3/8" через шаровый шарнирный узел, который позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его, а также осуществлять панорамирование на 360 градусов. Быстрая фиксация в вертикальном положении осуществляется смещением втулки (на шарнире) в нижнее положение. Положение шарового шарнира также может быть зафиксировано винтовым зажимом.

Три откидные ножки изготовлены из алюминиевого сплава и снабжены фиксаторами и резиновыми опорами. На нижней секции предусмотрена съемная пятка, которая служит опорой при использовании монопода со сложенными или снятыми ножками.

Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол с наплечным регулируемым ремнем.

Характеристики: