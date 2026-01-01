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GreenBean HDV Elite 500С монопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 500С монопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 500С монопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 500С монопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 500С монопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 500С монопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 500С монопод карбоновый

GreenBean HDV Elite 500С монопод карбоновый

GreenBean
Артикул: DAN-3873

Монопод GreenBean HDV Elite 500С, карбоновый.

Карбоновый монопод с максимальной рабочей высотой - 176 см, четыре секции с клипсовыми зажимами, откидные ножки из алюминиевого сплава. Вес - 2,02 кг. Мксимальная нагрузка - 10 кг.

Описание

Монопод предназначен для стабилизации камеры при фото или видео съемке. Очень легкий, удобен для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Имеет в основании поддерживающую шаровую опору с тремя откидными ножками, что дает максимальную свободу управления камерой и позволяет оператору снимать качественное видео в сложных условиях. Минимальная (со снятым опорным шаровым узлом) рабочая высота монопода - 51,5 см, минимальная (с откинутыми опорами) рабочая высота - 62 см, максимальная рабочая высота - 176 см. Длина монопода в сложенном состоянии - 59 см. Вес - 1,12 кг.

Диаметр секций монопода - 32, 28, 25, 22 мм. При ослаблении клипсового фиксатора - возможна регулировка зажима винтом под шестигранный ключ. На верхней секции предусмотрены: накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания в холодное время года и кистевой ремень. Круглая площадка верхней базы имеет реверсивный винт 1/4" - 3/8", на который крепится видеоголова, а при необходимости непосредственно камера. Пузырьковый уровень находится на круглой площадке и имеет возможность вращаться вокруг монопода.

Нижнее основание с тремя откидными опорами крепится к моноподу с помощью винта 3/8" через шаровый шарнирный узел, который позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его, а также осуществлять панорамирование на 360 градусов. Быстрая фиксация в вертикальном положении осуществляется смещением втулки (на шарнире) в нижнее положение. Положение шарового шарнира также может быть зафиксировано винтовым зажимом.

Три откидные ножки изготовлены из алюминиевого сплава и снабжены фиксаторами и резиновыми опорами. На нижней секции предусмотрена съемная пятка, которая служит опорой при использовании монопода со сложенными или снятыми ножками.

Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол с наплечным регулируемым ремнем.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 10 кг
  • количество секций - 4
  • диаметр трубок секций - 32/28/25/22 мм
  • максимальная высота - 176 см
  • минимальная высота - 62 см
  • длина в сложенном виде - 59 см
  • резьбовое крепление для камеры - 1/4", 3/8"
  • пузырьковый уровень - есть
  • тип зажимов секций - клипсовые
  • вес – 1,12 кг

Комплектация

  • Монопод GreenBean HDV Elite 500С карбоновый - 1 шт.
  • Шаровый опорный узел - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.
  • Набор шестигранных ключей для регулировки - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации -1 шт.

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