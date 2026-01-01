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GrenBean HDV Elite 417 монопод для видеосъемки

GrenBean HDV Elite 417 монопод для видеосъемки

GreenBean
Артикул: OLE-0335

GrenBean HDV Elite 417 – алюминиевый монопод для видеосъемки с DSLR-фотокамерами весом до 4 кг. Съемная 2D-видеоголова с быстросъемной площадкой и пузырьковым уровнем оборудована флюидным регулятором демпфирования. Имеет возвратный механизм в вертикальной плоскости в исходное положение (контрбаланс). Максимальная высота – 171 см.

Описание

Нога монопода состоит из 4 секций, которые соединяются цанговыми зажимами. Нижняя база, с тремя лапками, крепится к моноподу с помощью винта 5/8 дюйма через шарнирный узел. Он позволяет регулировать угол наклона монопода до 20 градусов, фиксировать вертикальное положение, а также осуществлять панорамирование на 360 градусов. Возможна установка видеоголовы на нижнюю базу, для съемки с нижних точек. Рукоятка изготовлена из вспененного материала. Монопод упакован в прочный чехол на молнии с антиударными стенками.
 
Технические характеристики:
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • тип основания, мм –чаша, 60
  • модель видеоголовы – GreenBean HDV Elite - VH50
  • диапазон скольжения площадки, мм – 50
  • тип площадки – быстросъемная, подвижная, с винтом 1/4 и 3/8 дюйма 
  • предохранитель от выскальзывания площадки – есть
  • пузырьковый уровень – есть
  • максимальная высота, см – 171
  • минимальная высота, см – 63
  • длина в сложенном состоянии ( с головой), см – 71,5
  • угол наклона головы град. – от +93 до -75
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • материал зажимов фиксаторов штатива – алюминиевый сплав
  • количество секций – 4
  • температурный диапазон, С – от -20 до +70
  • вес штатива (с головой), кг – 1,9

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