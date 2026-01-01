GrenBean HDV Elite 417 монопод для видеосъемки

- максимальная нагрузка, кг – 4
- тип основания, мм –чаша, 60
- модель видеоголовы – GreenBean HDV Elite - VH50
- диапазон скольжения площадки, мм – 50
- тип площадки – быстросъемная, подвижная, с винтом 1/4 и 3/8 дюйма
- предохранитель от выскальзывания площадки – есть
- пузырьковый уровень – есть
- максимальная высота, см – 171
- минимальная высота, см – 63
- длина в сложенном состоянии ( с головой), см – 71,5
- угол наклона головы град. – от +93 до -75
- материал штатива – алюминиевый сплав
- материал зажимов фиксаторов штатива – алюминиевый сплав
- количество секций – 4
- температурный диапазон, С – от -20 до +70
- вес штатива (с головой), кг – 1,9
Fotokvant PEN-Dark Blue – легкостираемый карандаш для хлопушки синий, ширина рисуемой линии 2 мм.
Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность на протяжении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!