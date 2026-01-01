GrenBean HDV Elite 417 монопод для видеосъемки

Описание

Нога монопода состоит из 4 секций, которые соединяются цанговыми зажимами. Нижняя база, с тремя лапками, крепится к моноподу с помощью винта 5/8 дюйма через шарнирный узел. Он позволяет регулировать угол наклона монопода до 20 градусов, фиксировать вертикальное положение, а также осуществлять панорамирование на 360 градусов. Возможна установка видеоголовы на нижнюю базу, для съемки с нижних точек. Рукоятка изготовлена из вспененного материала. Монопод упакован в прочный чехол на молнии с антиударными стенками.

Технические характеристики: