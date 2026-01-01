FST ST-105 монопод

Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.
Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алюминиевый телескопический трехсекционный монопод FST ST-105.
Диапазон регулировки 54-173 см.
Надежные клипсы из технополимера жестко фиксируют каждую секцию монопода.
Допустимая максимальная нагрузка 3 кг.
Выдвижной шип для дополнительной устойчивости монопода на различных поверхностях.
Удобная ручка с накладкой. Комплектуется кистевым ремнем.
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Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.
Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.
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