images
images
images
images
FST ST-105 монопод
FST ST-105 монопод
FST ST-105 монопод
FST ST-105 монопод

FST ST-105 монопод

FST
Артикул: DAN-2115

Алюминиевый телескопический трехсекционный монопод FST ST-105.

Диапазон регулировки 54-173 см.

Надежные клипсы из технополимера жестко фиксируют каждую секцию монопода.

Допустимая максимальная нагрузка 3 кг.

Выдвижной шип для дополнительной устойчивости монопода на различных поверхностях.

Удобная ручка с накладкой. Комплектуется кистевым ремнем.

Описание

FST ST-105 монопод

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Арт. NVF-8713
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.

Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.

970 ₽
В корзину
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Арт. NVF-7200
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon FL-305A – простой и эффективный осветитель для видео- и фотосъемки. Его использование сократит затраты электроэнергии. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт. 

1 040 ₽
В корзину
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 90х120 см
Арт. OLE-0827
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 90х120 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

FST RD051 – овальный отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер, см – 90x120.

1 800 ₽
В корзину
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Арт. DAN-2957
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Наличие
более 10 шт

Трехсекционный штатив с 3D-головой Falcon Eyes Travel Line 2400.

Штатив с 3D-головой, пузырьковым уровнем и выдвижной центральной колонной. Отличный выбор для фотографа путешественника. Максимальная высота 157 см, нагрузка до 3 кг.

1 930 ₽
В корзину

Видео

Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Вилли Рони
Вилли Рони
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.