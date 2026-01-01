FST M705A монопод алюминиевый

Описание

Новая серия видеомоноподов компании FST предназначена для профессиональной съемки и соответствует всем последним требованиям в этой отрасли.

Усовершенствованная система клипс-зажимов монопода надежно фиксирует секции по все длине, позволяя выбирать необходимую для съемки высоту. Прорезиненная накладка на верхней секции специально сделана для удобства при работе с моноподом в различных температурных условиях.

Характеристики: