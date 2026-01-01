FST M705A монопод алюминиевый

Новая серия видеомоноподов компании FST предназначена для профессиональной съемки и соответствует всем последним требованиям в этой отрасли.
Усовершенствованная система клипс-зажимов монопода надежно фиксирует секции по все длине, позволяя выбирать необходимую для съемки высоту. Прорезиненная накладка на верхней секции специально сделана для удобства при работе с моноподом в различных температурных условиях.
Характеристики:
- материал - алюминиевый сплав
- диаметр секций, мм - 20-24,6-29-34,2
- количество секций, шт. - 4
- толшина стенок, мм - 1,2
- максимальная нагрузка, кг - 10>
- вес, кг - 1,19
- размер в сложенном виде, см - 66
- максимальная высота, см - 173
- цвет - черный
- крепление для видеоголовки, дюйм - ¼ или 3/8
- чехол в комплекте - есть