CULLMANN MUNDO 580C монопод

Технические характеристики:
- максимальная высота, см - 170,5
- минимальная высота, см - 46,5
- количество секций - 5
- длина в сложенном виде, см - 46,5
- допустимая нагрузка, кг - 12
- вес, г - 366
- материал - карбон
Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN MUNDO 580C компактный, легкий и надежный монопод идеально подходит для компактных, зеркальных и видеокамер.
Изготовлен из карбона и оснащен переходным винтом с 1/4 на 3/8 дюйма. Рабочая высота 46,5-170,5 см. Допустимая нагрузка 12 кг. Вес 366 гр. Цанговые зажимы обеспечивают надежную фиксацию и быстрый переход в рабочее положение. Металлический шип и нескользящая резиновая ножка гарантируют надежное сцепление с любой поверхностью. Петля для переноски дополняет функциональность, освобождая руки фотографа во время транспортировки. Нескользящее покрытие в районе хвата руки обеспечивает комфортное использование монопода в любых погодных условиях.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto MK055XPRO3-3W – алюминиевый трехсекционный трипод с центральной колонной с углом наклона 90 градусов.
Штатив оснащен креплением для доп. аксессуаров и света и 3D-головой XPRO. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.
Manfrotto 234RC MONOPOD HEAD QUICK RELEASE - алюминиевая наклонная штативная голова с быстросъемной площадкой.
Отличается от шаровой головы 234, где площадка несъемная. Максимальная нагрузка составляет 2,5 кг.