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CULLMANN MUNDO 580C монопод
CULLMANN MUNDO 580C монопод
CULLMANN MUNDO 580C монопод

CULLMANN MUNDO 580C монопод

Cullmann
Артикул: DAN-2709

CULLMANN MUNDO 580C компактный, легкий и надежный монопод идеально подходит для компактных, зеркальных и видеокамер.

Изготовлен из карбона и оснащен переходным винтом с 1/4 на 3/8 дюйма. Рабочая высота 46,5-170,5 см. Допустимая нагрузка 12 кг. Вес 366 гр. Цанговые зажимы обеспечивают надежную фиксацию и быстрый переход в рабочее положение. Металлический шип и нескользящая резиновая ножка гарантируют надежное сцепление с любой поверхностью. Петля для переноски дополняет функциональность, освобождая руки фотографа во время транспортировки. Нескользящее покрытие в районе хвата руки обеспечивает комфортное использование монопода в любых погодных условиях.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см - 170,5
  • минимальная высота, см - 46,5
  • количество секций - 5
  • длина в сложенном виде, см - 46,5
  • допустимая нагрузка, кг - 12
  • вес, г - 366
  • материал - карбон

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