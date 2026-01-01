Falcon Eyes UT-165 штатив с гибкими шарнирными ножками

Описание

Отличительной особенностью штатива Falcon Eyes UT-165 является оригинальная конструкция ножек, они состоят из гибких шарнирных соединений. Секции разборные, путем простой перестановки нескольких шарнирных элементов с одной ножки на другую можно самостоятельно изменить конструкцию. Прорезиненные ножки штатива могут сгибаться и поворачиваться под любым углом, что позволяет закрепить штатив на сложных для классического штатива поверхностях: на ветке дерева, перилах, перекладинах и т. д.

Штатив изготовлен из высококачественной пластмассы со вставками из резины, это позволяет получить надежные соединения, сохраняющие прочность при многократном использовании. Быстросъемная площадка с универсальным винтом диаметром 1/4" оборудована стопорным механизмом.

Характеристики: