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Slik Mini-Pro 7 штатив с головой

Slik Mini-Pro 7 штатив с головой

Slik
Артикул: NVF-2649

Slik Mini-Pro 7 – прочный двухсекционный мини-штатив поставляется в комплекте с двухполосной головой. Модель подходит для путешественников, так как в собранном состоянии весит меньше килограмма.

Как и другие штативы серии Mini, эта модель имеет присоски в основании центральной колонки, за счет чего штатив может быть закреплен на окне или другой гладкой поверхности для фотосъемки, если камера весит не более 0,5 кг. 

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, мм – 450
  • минимальная высота, мм – 140
  • длина в сложенном состоянии, мм – 195
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • голова в комплекте – есть
  • вес, кг – 0,54

Комплектация

   

 

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900 ₽
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