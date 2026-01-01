Slik Mini-Pro 7 штатив с головой

Артикул: NVF-2649

Slik Mini-Pro 7 – прочный двухсекционный мини-штатив поставляется в комплекте с двухполосной головой. Модель подходит для путешественников, так как в собранном состоянии весит меньше килограмма.

Как и другие штативы серии Mini, эта модель имеет присоски в основании центральной колонки, за счет чего штатив может быть закреплен на окне или другой гладкой поверхности для фотосъемки, если камера весит не более 0,5 кг.