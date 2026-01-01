Slik Mini-Pro 7 штатив с головой

Характеристики:
- максимальная высота, мм – 450
- минимальная высота, мм – 140
- длина в сложенном состоянии, мм – 195
- максимальная нагрузка, кг – 2
- голова в комплекте – есть
- вес, кг – 0,54
Москва
Малая Семеновская 3с6
Slik Mini-Pro 7 – прочный двухсекционный мини-штатив поставляется в комплекте с двухполосной головой. Модель подходит для путешественников, так как в собранном состоянии весит меньше килограмма.
Как и другие штативы серии Mini, эта модель имеет присоски в основании центральной колонки, за счет чего штатив может быть закреплен на окне или другой гладкой поверхности для фотосъемки, если камера весит не более 0,5 кг.
Характеристики:
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Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.