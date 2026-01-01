Артикул: DAN-9143

RayLab MT-TR штатив компактный с телескопической штангой

Штатив подойдёт для использования с небольшими камерами, экшн камерами и смартфонами.

Удобный, компактный, умеет превращаться в селфи-палку.

Шаровая голова и резьбовое крепление 1/4’’ позволяют быстро установить оборудование в нужное положение. Усовершенствованная конструкция ног позволяет изменять высоту от 130мм до 270 мм и легко подстраивать положение оборудования под необходимые условия сьёмки.

