images
images
images
images
images
RayLab MT-TR штатив компактный с телескопической штангой
RayLab MT-TR штатив компактный с телескопической штангой
RayLab MT-TR штатив компактный с телескопической штангой
RayLab MT-TR штатив компактный с телескопической штангой
RayLab MT-TR штатив компактный с телескопической штангой

RayLab MT-TR штатив компактный с телескопической штангой

Raylab
Артикул: DAN-9143

RayLab MT-TR штатив компактный с телескопической штангой

Штатив подойдёт для использования с небольшими камерами, экшн камерами и смартфонами.
Удобный, компактный, умеет превращаться в селфи-палку.
Шаровая голова и резьбовое крепление 1/4’’ позволяют быстро установить оборудование в нужное положение. Усовершенствованная конструкция ног позволяет изменять высоту от 130мм до 270 мм и легко подстраивать положение оборудования под необходимые условия сьёмки.

Описание

Характеристики:

Максимальная нагрузка: 1.5кг
Максимальная высота: 27см
Минимальная высота: 12.5см
Длина в сложенном виде: 15см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Введение в освещение. Направление естественного света
Введение в освещение. Направление естественного света
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.