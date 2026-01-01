Характеристики:
Максимальная нагрузка: 1.5кг
Максимальная высота: 27см
Минимальная высота: 12.5см
Длина в сложенном виде: 15см
Москва
Малая Семеновская 3с6
RayLab MT-TR штатив компактный с телескопической штангой
Штатив подойдёт для использования с небольшими камерами, экшн камерами и смартфонами.
Удобный, компактный, умеет превращаться в селфи-палку.
Шаровая голова и резьбовое крепление 1/4’’ позволяют быстро установить оборудование в нужное положение. Усовершенствованная конструкция ног позволяет изменять высоту от 130мм до 270 мм и легко подстраивать положение оборудования под необходимые условия сьёмки.
Характеристики:
Максимальная нагрузка: 1.5кг
Максимальная высота: 27см
Минимальная высота: 12.5см
Длина в сложенном виде: 15см
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